Ayer a la tarde indagaron al hombre y a la mujer que fueron detenidos recientemente en Santa Fe por el brutal asalto millonario ocurrido el 26 de septiembre en la vivienda de una contadora de Perito Moreno. Las aprehensiones se llevar a cabo tras un trabajo articulado entre los Ministerios de Seguridad y la Policía de ambas provincias.

De acuerdo a lo informado al diario La Opinión Austral, autoridades santacruceñas viajaron y trabajaron con el subsecretario de Seguridad Pública, Roque Omar de Lima; el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruama; y la coordinadora de Investigación Criminal, Alejandra Carrizo.

Tras una serie de allanamientos, lograron detener a las dos personas que se unen a otros siete detenidos por el robo agravado en la vivienda de una profesional. Este medio conoció, a través de fuentes policiales de la Dirección General Regional Norte, que tanto el hombre como la mujer ya fueron indagados y siguen privados de su libertad.

El traslado se realizó antes de las 15 horas del sábado 11 de octubre, según pudo conocer La Opinión Austral. Las personas fueron indagadas pasadas las 17 horas por el juez Eduardo Quelín del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad de Las Heras. Este medio tiene la foto del momento en que llegan las personas a bordo de un patrullero.

Posteriormente a la indagatoria, fueron trasladados a la ciudad de El Gorosito, donde quedaron alojados en dos diferentes dependencias policiales: él en la Comisaría Tercera y ella en la Comisaría Cuarta, la única seccional de la zona norte que está preparada para alojar a mujeres.

Instalaciones del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 lasherense. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Robo millonario

El viernes 26 del mes pasado, a la noche, aproximadamente a las 21 horas, tres ladrones irrumpieron violentamente en una vivienda que se encuentra ubicada en el pasaje Pari Aike de la localidad de Perito Moreno y cometieron un millonario robo de 30 mil dólares, joyas, relojes y celulares. En total, la causa tiene nueve personas detenidas.

La víctima, una mujer de 60 años se encontraba en su casa junto a su hijo, de 38 años, y su pareja actual, cuando escuchó ruidos en el living. Al acercarse, vio a un hombre armado que sostenía del cuello a su hijo mientras gritaba: “Donde está la plata, venimos a cobrar, nosotros sabemos que ustedes tienen plata”. El delincuente amenazaba con llevarse al hombre.

Otro de los delincuentes, con un cuchillo de gran tamaño, amenazó a su pareja. Y un tercer malviviente, de contextura delgada, colaboró en reducir al grupo familiar. Bajo intimidación, los llevaron a una de las habitaciones, donde la mujer terminó entregando 30 mil dólares en efectivo, además de joyas, relojes de marca, una notebook y tres teléfonos celulares.