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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) comunicó que este miércoles se verá interrumpido el suministro de agua en la ciudad debido a una rotura registrada en un acueducto ubicado entre Cerro Negro y Valle Hermoso.

El daño obligó a suspender el abastecimiento que proviene de la cooperativa de Comodoro Rivadavia por un lapso estimado de 24 horas, tiempo durante el cual se llevarán adelante las tareas de reparación para restablecer el servicio normalmente.

Ante este escenario, la autoridad provincial solicitó a los vecinos hacer un uso responsable del recurso, evitar cualquier tipo de derroche y optimizar las reservas que cuentan en sus hogares hasta que finalice la intervención en la infraestructura.