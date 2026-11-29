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Un vecino de Caleta Olivia fue increpado y amenazado con un cuchillo por otro hombre en plena zona céntrica. El episodio habría ocurrido alrededor de las 4:30 horas del domingo 29 de noviembre, cuando salía de un domicilio en el que se había reunido con sus amigos.

Según relató el damnificado a los efectivos, iba caminando cuando el autor descendió de una camioneta con un cuchillo en la mano y lo incitó a pelear. Al advertir que llevaba el arma blanca, el denunciante le dio un golpe e intentó escapar. Un amigo intervino en el hecho.

De acuerdo con la denuncia, el agresor se fue y arrojó el cuchillo unas tres casas más adelante, conoció La Opinión Austral. El damnificado les dijo a los uniformados que mantiene un problema personal con el hombre que quiso atacarlo con un cuchillo, conoció La Opinión Austral.

La causa fue caratulada como amenazas y tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia.