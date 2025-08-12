Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al menos dos ladrones ingresaron a robar en la tienda de indumentaria Vístete Bonito de la localidad de Caleta Olivia, que se encuentra ubicada sobre la calle José Hernández, a metros de la redacción de La Opinión Austral, entre la oficina de Anses y la plaza del Árbol. Los delincuentes ingresaron por el patio interno, se llevaron ropa, una notebook y sustrajeron las cámaras para evitar ser identificados. La inseguridad preocupa a los comerciantes.

En una entrevista brindada a este medio, la propietaria de la tienda que fue blanco de robo, Gabriela, contó que llegó al local y encontró prendas de ropa y perchas tiradas en el suelo, y dijo que los malvivientes ingresaron a través de la ventana del baño. “Se llevaron ropa, me sacaron la computadora que estaba en el escritorio, sacaron el DVR de la cámara para no poder fijarnos quiénes eran los que robaron”, manifestó, afligida y cansada.

Asimismo, agregó que la ventana del baño da al patio interno del conjunto de locales y comentó que “ingresaron por la plaza, treparon el paredón e se metieron adentro“. La situación causó enojo en la comunidad, quienes se manifestaron en redes sociales con mensajes como “no se merece lo que le pasó”, “fuerzas para salir adelante”, y “da bronca que siga siendo tierra de nadie. La denuncia ya fue hecha y la Policía de Santa Cruz estuvo en el lugar.

y está en José Hernández. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Por otro lado, la mujer agregó que los efectivos policiales hicieron averiguaciones con sus vecinos, en busca de cámaras de videovigilancia que podrían haber captado los momentos previos y posteriores al hecho de robo, pero no consiguieron. “Uno de los vecinos de la zona dice que más o menos a las 4 de la mañana escuchó ruidos, y la señora del frente igual. Así que yo calculo que en ese momento deben haber ingresado”, relató a La Opinión Austral.

Finalmente, dio a conocer que, entre la cantidad de indumentaria (se llevaron ropa en bolsos) y la computadora, los ladrones habrían robado “más de 3 millones de pesos” y aclaró que a partir de esto va a ver su posibilidad de reforzar el sistema de seguridad en su local comercial. “Voy a poner una alarma que suene y todo”, cerró en una nota con este medio, ya que el lugar no contaba con alarma y solo tenía cámaras internas que terminaron siendo robadas.