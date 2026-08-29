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En el marco del programa Viva Barrio, que articula el trabajo de organismos provinciales y municipales, el Hospital Zonal de Caleta Olivia llevará adelante este sábado una jornada integral de salud gratuita y abierta a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará de 14:00 a 20:00 horas en la Escuela Primaria Provincial N° 88, ubicada en Entre Ríos 2784, barrio Rotary 23.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a diferentes servicios y controles de salud sin costo. Entre las prestaciones previstas se encuentra la vacunación correspondiente al Calendario Nacional, destinada a personas desde los 2 meses de edad.

Desde el hospital recordaron a quienes concurran para vacunarse que deberán llevar la libreta sanitaria y el DNI.

Además, se realizarán controles de riesgo cardiovascular, se brindará atención vinculada a salud sexual y reproductiva y se entregarán métodos anticonceptivos.

La jornada también contempla la entrega de leche, la emisión del carnet hospitalario y la posibilidad de realizar testeos rápidos de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Como parte del operativo territorial, equipos de salud también realizarán un recorrido domiciliario por el barrio para aplicar vacunas, con el objetivo de acercar la atención sanitaria a los vecinos.

La propuesta busca facilitar el acceso a controles, prevención y distintos servicios de salud, en una jornada destinada a toda la comunidad.