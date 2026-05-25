Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una situación de fuerte tensión se vivió durante la tarde del domingo en pleno centro de Caleta Olivia, cuando una mujer de 50 años quedó atrapada dentro de un ascensor de carga en un edificio ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 100. El episodio obligó a desplegar un rápido operativo de emergencia encabezado por personal de la División Cuartel 5°, que logró liberar a la vecina sin que sufriera lesiones.

El hecho ocurrió cerca de las 18:50 horas, cuando una residente del inmueble se comunicó de manera directa con la línea de emergencias 100 para alertar que una persona permanecía confinada dentro del elevador y no podía salir por sus propios medios. La situación generó preocupación inmediata entre los vecinos del edificio, principalmente por el temor a que la mujer sufriera una descompensación producto del encierro y la ansiedad.

Tras recibir el llamado, una dotación de bomberos se desplazó rápidamente hasta el lugar a bordo de una unidad autobomba. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer permanecía atrapada en el interior de un ascensor de carga detenido en el primer piso del inmueble.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el operativo requirió una intervención técnica cuidadosa para evitar riesgos tanto para la víctima como para el personal actuante. Utilizando herramientas manuales específicas, los bomberos realizaron la remoción segura de las guías del portón corredizo del elevador, logrando destrabar el sistema y liberar a la mujer en cuestión de minutos.

La intervención fue seguida con atención por vecinos y ocasionales transeúntes que se encontraban en la zona céntrica de la ciudad. En ese contexto, varios residentes destacaron la rapidez con la que actuó el personal de emergencias, evitando que la situación pasara a mayores.

Una vez concretado el rescate, los efectivos verificaron el estado de salud de la mujer, quien afortunadamente no presentaba lesiones ni dificultades físicas derivadas del encierro. A pesar del susto y del lógico estado de nerviosismo vivido durante esos minutos, la vecina logró recuperarse rápidamente tras ser asistida por el personal actuante.