En un acto presidido por la doctora Griselda Bard, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, se conformó el Cuerpo Médico Forense y Psiquiátrico en Caleta Olivia, según publicaron a través de las redes del Poder Judicial de Santa Cruz.

Durante la ceremonia, los doctores Marcelo Ocampo y Fernando Monzón juraron como médicos forenses, el doctor Walter Álvarez Giral como médico psiquiatra, y el doctor Leonardo Aybar como médico auditor.

El evento tuvo lugar recientemente en las instalaciones de la Cámara Civil y contó con la presencia de distintos funcionarios, trabajadores del Poder Judicial y familiares de los jurantes.

Se espera que en los próximos días se completen en Río Gallegos, El Calafate y Pico Truncado, encabezados por el secretario de Superintendencia y Jurisprudencia del TSJ, Matías Neil; el juez de Primera Instancia N° 1, Alberto Ludueña; y el juez de Primera Instancia N° 1, Marcelo Sebastián Nieva Figueroa.