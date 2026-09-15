Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 36 años fue detenido por personal de la Policía de Santa Cruz luego de ser señalado como presunto autor del hurto de un teléfono celular corporativo en un comercio de la ciudad de Caleta Olivia.

La Policía tomó conocimiento del hecho alrededor de las 13:10 del domingo, a través de un aviso de una persona que solicitó presencia policial en el local Patagon, ubicado sobre la avenida Eva Perón.

Desde el comercio se aportaron las características físicas y la vestimenta del sospechoso. Mientras una comisión policial se dirigía al lugar, efectivos del Comando de Patrullas informaron que habían localizado a un hombre en inmediaciones de la calle San José Obrero.

Según se indicó, al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, aunque no logró concretar la huida. A partir de ese momento, los efectivos realizaron un rastrillaje amplio y minucioso por el sector.

Durante la búsqueda, empleados de una obra en construcción señalaron que habían observado al hombre descartar un teléfono en la parte interna del lugar. Los policías inspeccionaron la zona y encontraron un aparato marca Motorola, modelo Moto G30.

A las 13:50, el sospechoso fue aprehendido formalmente. Luego fue trasladado al centro de salud local para ser sometido a un examen médico y posteriormente quedó alojado en la dependencia policial.

En el procedimiento también intervino personal de Criminalística y de la División de Investigaciones. Al consultar los antecedentes judiciales, se estableció que el hombre tenía tres medidas judiciales vigentes.

La Justicia dispuso que fijara domicilio a disposición de los magistrados intervinientes. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia.