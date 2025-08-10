Se fugó un preso de la Comisaría de Caleta Olivia: la policía pide extremar cuidados y no trasladar desconocidos en la ruta Un hombre procesado por robo escapó este sábado de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia. La Policía activó un operativo de búsqueda y alerta a la comunidad de Comodoro Rivadavia y la región para evitar trasladar personas desconocidas en las rutas.

Este sábado 9 de agosto, alrededor de las 18:30 horas, se produjo la fuga de un detenido judicialmente en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, en Santa Cruz. El hombre, procesado por un caso de robo, se escapó bajo circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades policiales.

El evadido fue identificado como Emiliano Bunge, quien permanecía alojado bajo expediente judicial caratulado “DIV. CRIA. 3RA S/INV. ROBO”, según informó la Policía de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, Bunge le solicitó a un celador ir al baño ubicado en sector medio, ya que en su celda no había. En ese momento, sonó el teléfono, el guardia fue a contestar y el interno aprovechó para escapar por una ventana.

Operativo de búsqueda y advertencia a la comunidad

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la población de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y la región para aportar cualquier información sobre el paradero de Emiliano Bunge. Se recomienda comunicarse inmediatamente al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana si se tiene algún dato relevante.

Además, las autoridades hicieron un llamado urgente a extremar los cuidados en las rutas y caminos próximos a la localidad. Se aconseja no trasladar a personas desconocidas que pidan hacer dedo o solicitar un viaje, como medida preventiva para evitar situaciones de riesgo relacionadas con la fuga.

Las fuerzas de seguridad continúan investigando cómo el interno logró evadir las medidas de seguridad y escapar de la dependencia policial. Por ahora, el operativo de búsqueda se mantiene activo y se espera una pronta recaptura.