Millaray Cattani fue abusada sexualmente a los 13 años, se quitó la vida a los 15, en el 2021, y la justia falló a su favor el viernes 4 de julio pasado, tras un juicio de tres jornadas. “Un fallo histórico en Latinoamérica“, dijo el fiscal Carlos Rearte luego de la lectura de sentencia contra Gustavo Ezequiel Donaire, el joven que ahora tiene 25 años y, a sus 19, violó a la compañera de escuela de su hermana menor. La decisión del juez Juan Pablo Olivera es “un mimo” a la familia de la víctima.

Fue el fiscal camarista quien solicitó 13 años de prisión efectiva para el abusador, junto con su detención inmediata. El tribunal hizo lugar al pedido, Donaire fue retirado de la sala esposado y fue trasladado a una dependencia policial de la zona norte, donde comenzará a cumplir sus años de condena por el abuso sexual con acceso carnal a Millaray. La familia del hombre protagonizó una escena tensa al conocer la sentencia y fue retirada de la Cámara Criminal.

Esposado. Así sacaban a Gustavo Donaire de la Cámara Criminal.

Luego de escuchar la sentencia en Caleta Olivia, los familiares y amistades de Millaray Cattani regresaron a la localidad de Puerto Deseado, de donde son oriundos, y donde también ocurrió el hecho, y fueron recibidos por una importante cantidad de gente que les mostró su apoyo. El trío compuesto por los abogados querellantes y hermana de la adolescente, que representaron la voz de “Milla”, habló con los medios locales y dió gracias por el acompañamiento en estos momentos.

Ayelén, en una entrevista con los medios de Puerto Deseado.

Ayelén Cattani fue la primera en hablar y dijo que aunque la condena fue significante, “lamentablemente nada alcanza y nada sirve para recupera la vida de mi hermanita“, sin embargo, resaltó que el hecho de que Donaire se encuentre detenido “nos da un poco de paz y esperanza“. Resaltó que saber que después de todo ese dolor que ella sufrió hoy la persona culpable está condenada y le dieron prisión inmediata, le da un poco de paz a la familia.

“Todo se logró obviamente gracias a sus amigos, a todos los niños que fueron tan valientes en contar lo que a ella le pasaba, lo qu ella sentía; a Cristian y Rocío que también sufrieron la pérdida y la defendieron a capa y espada; al apoyo de la comunidad que siempre estuvo con nosotros; a los que no miraron al costado, no juzgaron y se involucraron“, dijo. Asimismo, le agradeció al fiscal (Carlos Rearte), por ser “una excelente persona y excelente profesional”.

Cristian Fernández, abogado y cuñado de Millaray Cattani.

Por otro lado, el abogado Cristian Fernández, querellante y cuñado de la víctima, sostuvo que fue un “lujo” ser testigo del momento en que a Donaire lo esposaron y lo sacaron de la sala, por “todo dolor que nos causó como familia“. “Obviamente entiendo que la defensa va a apelar, es una estancia superior, pero nosotros estamos como el primer día: muy confiados en el trabajo que hicimos, tanto nosotros como el fiscal de la Cámara”.

Además, se refirió al caso de Celeste, la otra joven que se acercó a la familia luego de lo ocurrido con Millaray, confió que también había sido víctima de violencia sexual por parte de Donaire y realizó la denuncia. “Nosotros la reprensentamos, no logramos que el caso sea elevado a juicio por falta de mérito, pero sé que para ella esto debe ser como un mimo al alma, porque también fue víctima”. Fernández mencionó que hay otras sobrevivientes y dijo habló con ellas.

Millaray Cattani tenía 15 años cuando se quitó la vida.

En la entrevista, el abogado contó que a lo largo de las audiencias fueron descubriendo muchas cosas relacionadas a otros delitos cometidos por Donaire y se comprometió a “seguir avanzando hasta el final para que le agrave la pena y llegue a prisión perpetua“. Ayelén había hablado con La Opinión Austral antes de que iniciara el juicio y se había mostrado preocupada por los más de cuatro años en que Donaire estuvo libre. “Tenemos miedo de que le haya pasado a alguien más”, dijo-

“Lo que pasó con Milla fue algo que nos tocó en el alma a muchas personas que la conocíamos y no la conocían, es un antes y un después tanto para los niños y adolescentes, como para los adultos que somos respondables, tenemos que prestar atención y esuchar”, dijo, y añadió que hablar salva vidas. “Estamos para eso, tenemos que acompañar, que esto no le pase a otra persona, y que si llega a pasar, haya esperanza de que hay justicia“.

Rocío Marcinano habló con los medios deseadenses.

Finalmente, Rocío Marsicano, querellante y también cuñada de “Milla”, se refirió a un tema delicado que fue parte del juicio y le causó un profundo dolor a la familia. La defensa, representada por los abogados Héctor Marcelo Magallanes y Manuela Aranda Fernández, quisieron indagar en la intimidad sexual de la adolescente. Esto inició un fuerte cuestionamiento sobre la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en casos similares.

“Creo firmemente que estamos en otro momento de la vida y ya los juicios no se tratan de si las mujeres merecemos o no que se nos lastimen, la discusión ya no pasa por ese lado; entonces hay ciertas cuestiones que no está bueno ventilar, porque son cuestiones de la intimidad de las mujeres y creo que tenemos que tener una firmeza y un discurso único en cuanto a eso”, cerró la abogada sobre ese momento del juicio que fue difícil para la familia de Millaray Cattani.