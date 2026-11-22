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Una señora de Caleta Olivia fue víctima de una estafa recientemente, luego de recibir mensajes a través de un WhatsApp de una persona que se hizo pasar por su hija. La situación ocurrió el sábado a horas del mediodía y fue denunciada en la Comisaría Cuarta.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la mujer de 65 años recibió mensajes de un número desconocido y que no tenía agendado. La persona se hizo pasar por la hija y le dijo que se le había roto la pantalla del celular y le pidió ayuda para pagar el arreglo.

Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

A través de engaños, la mujer realizó dos transferencias a una cuenta de Mercado Pago a nombre de un hombre. La adulta mayor hizo un envió de dinero por la suma de $453.500 y otra por la suma de $125.000. Los datos de la cuenta que recibió el dinero quedaron a disposición de la Justicia.

Las sospechas comenzaron a incrementarse más tarde, cuando la vecina caletense recibió mensajes del mismo número. Esta vez, le pedían más dinero para comprar un teléfono nuevo o que, de no contar con fondos suficientes, gestione un préstamo.

Fue en ese momento que la mujer se comunicó con su hija para consultarle por lo que estaba ocurriendo y terminó de darse cuenta que había sido víctima de un engaño. La chica le confirmó que su teléfono no se había roto y que no había pedido dinero a través de otro celular.

Finalmente, la mujer denunció sentirse perjudicada económicamente. La causa fue caratulada como estafa y quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1.