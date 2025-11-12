Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hecho denunciado por un hombre de 62 años en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia, involucra una presunta estafa telefónica. La denuncia, radicada a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2, se inició el 10 de noviembre de 2025. El ciudadano recibió una llamada de un individuo que se identificó como asesor de préstamos del banco Nación Argentina. El estafador le ofreció un crédito por la suma de $3.000.000.

Al decidir acceder a la propuesta que le presentaban, la víctima participó en una videollamada donde el supuesto asesor le solicitó sus datos personales y le indicó que acercara su rostro a la cámara para una supuesta verificación de identidad. Tras esta interacción, la comunicación fue interrumpida abruptamente. El hecho es investigado por la Justicia.

La consumación de la estafa se confirmó al día siguiente, el 11 de noviembre de 2025, a las 08:00 horas. Al revisar su cuenta del banco Nación, el hombre constató movimientos bancarios no autorizados, específicamente la acreditación de un préstamo por la suma de $500.000 a su nombre. Al advertir la maniobra fraudulenta, se sintió perjudicado económicamente y formalizó la denuncia correspondiente.