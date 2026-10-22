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Una mujer de 66 años denunció que un hombre que dijo ser operador de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la contactó por teléfono y le indicó que debía transferir dinero para regularizar su cuenta, pero terminó siendo víctima de una nueva modalidad de estafa.

Según relató a las autoridades, en la llamada el hombre le dijo que había recibido una transferencia con el concepto “haberes” y le planteó que podía estar trabajando de manera precarizada. Para “blanquear” la cuenta, aseguró, debía transferir la totalidad de los fondos a ARCA.

La mujer accedió a seguir las indicaciones y fue guiada hasta la plataforma Waynicoin, donde solicitó un préstamo por $1.300.000. El paso siguiente, según le indicaron, era transferir ese dinero a su cuenta de Naranja X. En ese momento sospechó que podían estar intentando estafarla y cortó la comunicación.

Días posteriores a lo ocurrido, la mujer ingresó a su cuenta del Banco Hipotecario y observó que se había acreditado una transferencia que desconocía.