En la ciudad de Caleta Olivia se disputa el torneo Nacional de selecciones C de Handball juvenil en femenino y masculino que organiza ACOBAL con la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.

En la zona A en femenino se encuentra jugando el equipo del gimnasio Rocha de Río Gallegos cumpliendo una excelente labor junto a sus oponentes que son Don Bosco, Estudiantes Unidos y Municipal de Caleta, mientras que en la zona B del torneo masculino, el gimnasio Rocha tiene como rivales a Amistad y Unión, Centro Galicia, Pico Truncado y Escuela Municipal Cervantes.

El torneo termina en los próximos días y se disputa en el gimnasio “Mirta Rearte” de Caleta Olivia con especial atención de la dirección de deportes municipal y los entes fiscalizadores.