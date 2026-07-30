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Una mujer de 63 años radicó una denuncia en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia por hurto tras ser víctima de una maniobra engañosa y posterior uso indebido de sus tarjetas. El hecho ocurrió el 21 de julio alrededor de las 08:00 horas, en las inmediaciones de su domicilio, y la denuncia se realizó recientemente.

La damnificada explicó que se encontraba en el exterior de su vivienda cuando se le acercó un hombre desconocido que se ofreció a ayudarla con un inconveniente de su rodado. Posteriormente le pidió que lo trasladara hasta el barrio 25 de Mayo, específicamente al colegio “Aonike”.

Al descender del vehículo, sin que ella lo notara, le sustrajo una billetera de color rojo que contenía documentos personales, licencia de conducir, tarjetas de crédito y débito del BBVA, Banco Santa Cruz y Naranja, además de la cédula de identidad panameña y la tarjeta de identificación de su automóvil.

El 27 de julio, al revisar su aplicación de Naranja X, la víctima descubrió que se habían realizado cuatro compras sin su consentimiento:

– “nss*geminis”: $2.100

– “Merpago*mercadodavid1”: $44.500

– “Merpago*elargentino”: $42.000

– “Merpago*elargentino”: $32.000

En total, los cargos indebidos suman $118.600 pesos. La causa quedó caratulada como hurto y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local. Se investiga la identidad del autor y el destino de los fondos.