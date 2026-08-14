Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer denunció un presunto robo ocurrido en una vivienda del barrio Güemes de la localidad de Caleta Olivia, luego de mantener una discusión con su expareja y dar por finalizada la relación que mantenían.

La denuncia fue radicada el jueves 13 de agosto, alrededor de las 21:40, ante la Comisaría Segunda. La damnificada fue identificada con las iniciales Z.G.A., de 29 años, conoció La Opinión Austral.

Según relató, cerca de las 13:00 mantuvo inconvenientes con su expareja, identificado como V.D.V., con quien convivía en el domicilio indicado anteriormente. Tras la discusión, ambos habrían decidido finalizar la relación.

Más tarde, aproximadamente a las 16:00, la mujer regresó a la vivienda y constató que la propiedad se encontraba abierta. Al revisar el acceso principal, observó que el candado de la puerta había sido dañado.

En ese contexto, advirtió el faltante de documentación perteneciente a su hija en común con el señalado, identificada con las iniciales N.A.V.A., además de una tarjeta visa de color azul correspondiente al Banco de la Nación Argentina.

Asimismo, manifestó que su expareja se habría retirado del domicilio con todas sus prendas de vestir. No obstante, indicó que no constató el faltante de otros elementos ni daños adicionales en la vivienda.

La denunciante no realizó una valuación de los objetos sustraídos ni de los daños ocasionados. Ante la sospecha de una posible participación de su expareja, las actuaciones fueron iniciadas con autor a establecer.

Personal policial llevó adelante las diligencias procesales correspondientes en el lugar y dio intervención a efectivos de la División de Investigaciones (DDI). La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.