Durante los días viernes, sábado y domingo en la cuidad de Caleta Olivia se llevará a cabo una nueva jornada de futsal correspondiente a la Asociación de Fútbol de Salón (AFUSA). En las categorías Principal A, B, C, D y División de Honor Femenina como masculino.

Los duelos serán en los gimnasios “Pancho” Cerda, Mirta Rearte y en el Complejo Municipal. Cientos de familias irán a ver a sus familiares o a su club del que son hinchas.

Muchas familias e hinchas de los clubes van a estar presentes en el gimnasio Mirta Rearte. Habrá mucho color en las gradas. Cabe resaltar el barato costo de las entradas a los recintos, a comparación de otros eventos deportivos de la ciudad. La entrada costará sólo 300 pesos, sea para la categoría que sea.

Programación

Al termino de esta edición se enfrentaron, Defensores de Malvinas vs. Gregores Futsal B y Roller Center vs. Gregores Futsal.

El sábado desde las 14:00 hasta las 23:30 en el Mirta Rearte se jugarán duelos de diferentes categorías. Universitario vs. Sindicato Petrolero, Sanca Femenino vs. Athena FC, UTA FC vs. Valkiria, Deportivo Inter vs. Casaca Juniors, La Reserva vs. Santos Futsal, Defensores vs. Deportivo Vial, La Sentencia vs. San Justo, La Reserva Juniors vs. Sindicato Petrolero “B”, Atlético 132 vs. Rotary 23 y Munich vs. Mateo Cañadón.

Mientras el domingo en el Mirta Rearte jugarán: Camioneros vs. Ciclón, Mateo Futsal vs. Deportivo Patagónico y Ciclón “B” vs. Águilas del Sur. Mientras en el Complejo municipal disputarán sus duelos: Juniors Futsal vs. Patagonia, La Juve vs. Deportivo Inter, Vista Hermosa vs. Transporte el Gringo, Rotary vs. Fénix y Piratas Futsal vs. Aston birra.

Y cerrarán la jornada en el “Pancho Cerda”: UTA FC vs. Deportivo Lavalle, Cañadón Seco Negro vs. All Boys, Pirañas vs. Sitos Región, Mulas FC vs. Piratas FC y Lanús vs. Deportivo Vial Juniors.