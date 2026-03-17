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En un nuevo avance dentro de una investigación por un episodio con arma de fuego ocurrido en las últimas horas, la Policía de Santa Cruz logró localizar y secuestrar un vehículo que estaría directamente vinculado al hecho. El procedimiento tuvo lugar este martes por la mañana en la ciudad de Caleta Olivia y abre una línea clave para esclarecer lo sucedido.

El rodado, un Volkswagen Gol, fue hallado en la vía pública tras una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la División de Investigaciones. La pesquisa se activó a partir de un hecho registrado el día lunes, en el que se habría utilizado un arma de fuego, lo que motivó un despliegue inmediato de los equipos especializados.

Según se informó, una vez identificado el vehículo, intervino de manera rápida personal de la División Comisaría Quinta, que procedió a resguardar la escena y asegurar el automóvil hasta tanto se definieran las medidas judiciales correspondientes. Este tipo de procedimientos, habituales en investigaciones de esta naturaleza, buscan preservar posibles evidencias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

La intervención judicial no se hizo esperar. El Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia, a cargo DE Marcos Pérez Soruco, fue puesto en conocimiento de la situación y dispuso el secuestro formal del rodado. La medida tiene como objetivo someter al vehículo a peritajes técnicos que podrían resultar determinantes en la causa.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el trabajo pericial será exhaustivo y se desarrollará en los próximos días, en paralelo con otras medidas probatorias. Si bien por el momento no trascendieron detalles específicos sobre el hecho con arma de fuego que originó la pesquisa, no se descarta que el análisis del vehículo aporte datos relevantes para identificar a los responsables.