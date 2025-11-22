Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de los controles de tránsito y prevención que se realizan en los ingresos a Santa Cruz, personal de la División Unidad Operativa Ramón Santos protagonizó este viernes un procedimiento que puso nuevamente en foco la circulación de vehículos robados en la región.

Durante una verificación vehicular ordinaria, los efectivos detuvieron la marcha de un Volkswagen Passat que se dirigía desde Comodoro Rivadavia hacia Caleta Olivia, con dos personas a bordo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, al consultar la patente del rodado en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), surgió una alerta inmediata: el vehículo poseía un pedido de secuestro activo por “Robo Automotor”, emitido por la Policía Federal Argentina (PFA) el pasado 17 de mayo de 2025. Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes.

El fiscal de turno, Lucas Colla, fue informado del hallazgo y dispuso el secuestro preventivo del automóvil, así como la identificación completa y el registro de los ocupantes, quienes quedaron sujetos a la investigación en curso. En el lugar trabajó también personal de la División Gabinete Criminalístico de Caleta Olivia, encargado de documentar el procedimiento y recolectar evidencia para la causa judicial.