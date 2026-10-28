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La Policía de Santa Cruz desplegó controles viales, tareas de prevención de delitos rurales e inspecciones en establecimientos ganaderos de Comandante Luis Piedra Buena, Jaramillo, Perito Moreno y Caleta Olivia. Los procedimientos buscaron reforzar la presencia policial en rutas y zonas rurales.

Uno de los camiones que fue inspeccionado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

En Comandante Luis Piedra Buena, personal de Operaciones Rurales trabajó junto con las Comisarías Primera y Segunda y Tránsito Municipal. Sobre la Ruta Nacional N° 3 controlaron 33 vehículos y 76 personas, sin que se registraran novedades judiciales ni contravencionales.

En la ciudad de Jaramillo, durante un operativo en el cruce de la Ruta Nacional N° 3 y la N° 43, detectaron el transporte de aproximadamente cinco metros cúbicos de leña sin la documentación correspondiente. La carga fue secuestrada. Además, se labró un acta por falta de seguro obligatorio y se retuvo el vehículo.

Las tareas fueron encabezadas por la Policía en conjunto con otras áreas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Las tareas en Perito Moreno estuvieron a cargo de la División Operaciones Rurales, junto con organismos laborales y personal de Salud. En establecimientos ganaderos verificaron la documentación laboral y las condiciones de los trabajadores rurales. También realizaron controles de vacunación y mediciones de presión arterial a peones.

Otro rodado que fue controlado en el marco de las tareas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Finalmente, en la localidad de Caleta Olivia, los controles preventivos se desarrollaron en los accesos a la zona de chacras y en el Club Hípico Federico Merino. Allí se identificaron vehículos y personas, sin otras novedades relevantes.