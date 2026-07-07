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La investigación por un hecho de hurto que se tramita en la Justicia de Caleta Olivia sumó un nuevo capítulo durante la noche del lunes, cuando efectivos de la División de Investigaciones (DDI) concretaron un importante procedimiento ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.

La diligencia fue ejecutada en el marco de una causa que permanece en plena etapa investigativa y tuvo como principal objetivo localizar elementos que pudieran estar relacionados con el ilícito denunciado.

En cumplimiento de la orden judicial, los investigadores realizaron una requisa vehicular que permitió avanzar sobre una de las líneas de investigación que maneja la Justicia para esclarecer el episodio. El operativo se desarrolló sin inconvenientes y bajo las formalidades procesales establecidas por la autoridad judicial interviniente.

Como resultado del procedimiento, los efectivos de la DDI secuestraron preventivamente un automóvil Toyota Corolla, considerado de interés para la causa que investiga el presunto hurto.

Además del vehículo, durante la diligencia también fueron incautados otros elementos que podrían aportar información relevante para reconstruir las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

Si bien desde la investigación no trascendieron detalles sobre la naturaleza de los objetos secuestrados ni sobre el hecho que dio origen al expediente, fuentes policiales indicaron que todas las actuaciones se desarrollaron bajo estricta supervisión judicial.

La reserva sobre determinados aspectos de la causa responde a la necesidad de preservar el avance de las tareas investigativas y evitar que se vea comprometida la recolección de nuevas pruebas. Tras la finalización del procedimiento, tanto el vehículo como el resto de los elementos incautados quedaron formalmente a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2.