La Justicia ordenó una serie de allanamientos en la localidad de Caleta Olivia que se llevaron a cabo entre horas de la mañana y la noche del jueves 27 de noviembre del corriente año. Las tareas están relacionadas con la investigación por el violento asalto de dos motochorros a un camión abastecedor que acababa de llegar a la pollería “La Huerta”, que se encuentra ubicada en la calle San José Obrero, a 200 metros de la zona céntrica de la ciudad.

De acuerdo a lo que había publicado La Opinión Austral, se trata del hecho ocurrido el pasado 14 de noviembre alrededor de las 13:30, cuando el camión que abastece al comercio se había detenido y el chofer del mismo había ingresado al interior del lugar. Los delincuentes aprovecharon esos instantes y en cuestión de segundos se apoderaron de un contundente botín: la recaudación de 7 millones de pesos. Los malvivientes se encontraban armados.

Momento en el que los delincuentes huían del lugar. FOTO: INFOCALETA

La investigación, a cargo de la Comisaría Segunda y del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 arrojaron los primeros resultados en las últimas horas, tras la materialización de varios allanamientos en distintos puntos del ejido urbano. Durante una intensa jornada de trabajo que se extendió durante todo el día, personal de la Policía de Santa Cruz llevó a cabo en Caleta Olivia. Los procedimientos incluyeron sectores como el barrio Industrial y la calle Vernet.

“Secuestros históricos”

La actividad fue encarada por personal de seguridad, investigaciones y el Ministerio de Seguridad, quienes estuvieron trabajando de manera coordinada. Las diligencias judiciales se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad. El procedimiento más reciente, de la noche del jueves, se concentró en una propiedad identificada previamente como la “Verdulería y despensa Lilian“, un comercio que ya no se encuentra en funcionamiento, pero que era presuntamente utilizada como punto de acopio o cultivo ilegal.

La magnitud del secuestro de plantas de cannabis sativa es notable, con estimaciones que indican que el total incautado podría superar las cientos de unidades a lo largo de las distintas intervenciones realizadas durante el día y que podrían extenderse hasta altas horas de la noche, según a lo que informó el ministro Pedro Pródromos en diálogo con Ecos del Sur.

El allanamiento de ayer en el barrio Industrial. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el marco de estas acciones, se concretaron tres detenciones. En relación a uno de los domicilios allanados, se mencionó que se alegó contar con un permiso para fines medicinales, supuestamente a través de una ONG. Sin embargo, las autoridades señalaron que para ejercer dicha actividad se requiere contar con el registro en el REPROCANN y estar habilitado, lo cual no se acreditó en este caso, sumado a la gran cantidad de material encontrado.

Finalmente, el ministro destacó la labor constante del personal policial e hizo un especial énfasis en el agradecimiento a los vecinos por sus denuncias, las cuales son fundamentales para impulsar este tipo de investigaciones. Se ratificó la garantía de confidencialidad para quienes decidan acercarse a cualquier dependencia de la Policía de Santa Cruz o al Ministerio de Seguridad para aportar información.