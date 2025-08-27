Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El local de venta de indumentaria “Estilo Urbano”, ubicado en la localidad de Caleta Olivia, sufrió un nuevo golpe por la delincuencia. En la madrugada del miércoles 27 de agosto, un delincuente rompió un ventanal del local y sustrajo tres remeras. Este es el segundo incidente en poco tiempo, ya que la semana pasada habían intentado ingresar rompiendo un vidrio con un bloque, aunque sin éxito. Se estima que se trata del mismo ladrón que sería un “pibe”, seguramente menor.

El dueño del local, visiblemente afectado, le relató lo sucedido al móvil de exteriores del diario La Opinión Austral: “Esta es la segunda vez, porque la vez pasada nos habían roto el vidrio, habían hecho un agujero con un bloque, pero más de eso no pasó, yo llegué a la mañana siguiente y me encontré con todo el panorama”, dijo, y agregó que en ese momento no sonó la alarma porque “está programada con detección de calor“, es decir que suena en caso de que alguien ingrese al interior.

“En esa ocasión no se llevaron nada, solo rompieron el vidrio, lo que se especula es que era la misma persona”, comentó el comerciante a este medio, y dio a conocer que alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles se llevaron tres remeras que estaban en exhibición. El dueño del local que se dedica a la venta de indumentaria añadió que ya realizó la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Comisaría Primera de la ciudad caletense. Asimismo, expresó su frustración por tener que reponer el ventanal, ya que no son económicos.

Finalmente, mencionó a La Opinión Austral que el que cometió el hecho “es uno de los pendejos que se están arrancando con el choreo”, ya que si “fuera un chorro que te entra en un local te desvalija, te saca la computadora, que vale mucho más que tres remeras, te hacen seguimiento de los movimientos o te agarran cuando estás por cerrar”, comentó el dueño, preocupado por la creciente inseguridad.