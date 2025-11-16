Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El femicidio de Antonella Aybar, ocurrido el 16 de mayo del corriente año en una vivienda del barrio 13 de Diciembre de Caleta Olivia, dejó una marca insuperable en el corazón de los vecinos y vecinas. Su padre, Mario Aybar, encabezó una misa el sábado 15 para conmemorar los seis meses sin la joven. Y compartió un triste mensaje a través de sus redes sociales: “todos los días me preguntaré por qué y jamás encontraré la respuesta”.

Antonella fue hallada sin vida en la casa de la calle Escocia que compartía con su novio, Nicolás Moyano, y su suegra, Stella Maris Ganga, víctima de un ataque violento. La autopsia reveló múltiples heridas de arma blanca y signos de asfixia, características que llevaron a los investigadores a calificar el hecho como un caso de “exceso de violencia” o overkill. Moyano se quitó la vida tras el crimen.

Un punto clave en la investigación ha sido la participación de la madre de Moyano, Ganga, quien resultó herida durante el incidente e intentó alertar a las autoridades. Han surgido preocupaciones sobre si la información crucial aportada por la mujer de más de 50 años en las primeras horas fue tratada con la debida seriedad por parte de la policía, un aspecto que sigue bajo análisis en la causa. Varios efectivos policiales fueron separados de su cargo y ahora fueron reintegrados.

Mario ha asumido un rol activo como portavoz de la familia, exigiendo transparencia y exhaustividad en la investigación. Compartió públicamente detalles sobre la relación de Antonella y Moyano, incluyendo presuntas tensiones y el uso de aplicaciones de citas por parte del femicida. Aybar sostuvo en diálogo con La Opinión Austral la posibilidad de que Moyano haya asesinado a su hija por temor a que ella expusiera su verdadera orientación sexual.

La base de esta acusación reside en el análisis de los mensajes de texto intercambiados entre Antonella y Moyano, así como en otra evidencia recolectada de sus teléfonos celulares. Según Aybar, estos elementos sugieren que Moyano podría haber sido homosexual y que Antonella estaba al tanto de esta situación. El padre de la víctima enfatizó que esta es su interpretación de la evidencia y que espera que la Justicia tome en cuenta esta nueva información en la investigación.