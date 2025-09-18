Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la mañana en el centro de Caleta Olivia se vio alterada cuando un grupo de delincuentes perpetró un robo en una reconocida tienda de indumentaria. Horas más tarde, y tras un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad, la investigación derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad que permitieron recuperar la mercadería sustraída y detener a uno de los presuntos autores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió en un comercio ubicado en la zona céntrica de la ciudad de El Gorosito, donde tres hombres ingresaron con aparente intención de realizar compras. Sin embargo, en cuestión de minutos, la situación tomó otro rumbo.

Algunas de las prendas recuperadas por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo reconstruirse, mientras dos de ellos distraían a los empleados con maniobras premeditadas, el tercero aprovechó para tomar una importante cantidad de remeras que estaban en exhibición y, sin perder tiempo, se dio a la fuga junto a sus cómplices. El accionar rápido y coordinado dejó a los trabajadores sorprendidos y sin posibilidad de reacción inmediata.

La denuncia activó de inmediato la intervención de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, que inició un seguimiento detallado del caso. Con el análisis de las cámaras de seguridad del local afectado y de los comercios linderos, los investigadores lograron obtener imágenes claras de los movimientos de los sospechosos y establecer su identidad. Ese trabajo, que incluyó la reconstrucción de la ruta de escape, permitió ubicar los domicilios de los presuntos involucrados en dos sectores de la ciudad.

El acusado siendo escoltado por un efectivo de la DDI. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2, a cargo del doctor Gabriel Contreras, se dispusieron dos allanamientos en la misma jornada. Uno de ellos se realizó en la zona de chacras y el otro en el barrio Parque. Los procedimientos, que contaron con el apoyo del Cuerpo de Infantería, dieron resultados positivos: en los domicilios allanados se hallaron varias de las prendas robadas, que fueron incautadas y reconocidas como parte de la mercadería sustraída durante la mañana.

En paralelo, se concretó la aprehensión de uno de los presuntos autores, quien quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la División Comisaría Segunda. Según fuentes policiales consultadas, no se descarta que en las próximas horas se ordenen nuevas medidas para dar con el resto de los implicados, ya que la causa continúa abierta y bajo investigación.