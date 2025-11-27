Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre, aparentemente mayor de edad, fue demorado por personal de la Policía de Santa Cruz en el boulevard de la avenida Monseñor Fagnano, a pocos metros de la redacción de La Opinión Austral de la localidad de Caleta Olivia, y luego enfrentó a los uniformados. La situación ocurrió cerca de las 13 horas.

Las trabajadores de este medio, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, fueron testigo de los gritos entre en ciudadano y los efectivos policiales. “No tenes barrio porque sos un ignorante, no estudiaste y te hiciste policía“, le gritaba el hombre en cuestión al chofer de un patrullero, mientras se alejaba caminando de ellos.