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Ayer, martes 6 de octubre del 2026, ocurrió un violento accidente entre una motocicleta y una traffic en una esquina de la localidad de Caleta Olivia. El accidente fue publicado por La Opinión Austral y, según habían confirmado fuentes policiales, el joven que iba en la moto sufrió una fractura.

Recientemente fuentes de la Dirección General Regional de zona norte compartió nueva información con este medio que dio a conocer que el impacto ocurrió precisamente pasadas las 13:10 e involucró a una Yamaha FZ 150 conducida por un joven de 21 años y una Renault Trafic al mando de un hombre de 56.

La Policía cerró la calle del accidente. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras el impacto, el motociclista y su acompañante fueron trasladados al hospital en un vehículo particular por un familiar del conductor. Allí, los profesionales médicos certificaron que el joven sufrió una fractura cervical y calificaron sus lesiones como graves. La acompañante también fue atendida, aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud.

En el lugar del choque intervinieron las áreas periciales correspondientes. Por disposición de la Secretaría de turno del Juzgado de Instrucción Nº 2, se ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos y la realización de las pericias de rigor.

Además, la Justicia dispuso extracciones de sangre a los conductores, en el marco de las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho. El joven ya fue dado de alta del Hospital Zonal de Caleta Olivia.