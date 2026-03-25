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A través de un mensaje dirigido a la comunidad educativa y al público en general, la Dirección Regional de Educación Zona Norte aclaró que el comunicado viralizado no fue emitido por organismos oficiales. “El comunicado sobre la suspensión de clases que está circulando en redes sociales y otros medios es falso”, señalaron.

Además, indicaron que hasta el momento no existe ninguna disposición oficial que determine la suspensión de actividades escolares en la ciudad de Caleta Olivia, por lo que las clases continúan con normalidad, pese a los fuertes vientos que azotan a la comunidad.

Qué decía el comunicado falso

La imagen difundida llevaba logos institucionales y detallaba una supuesta suspensión de clases para el miércoles 25 de marzo en localidades como Río Gallegos, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena y Caleta Olivia. Incluso mencionaba turnos afectados, lo que generó confusión y preocupación entre familias y docentes.

El llamado a informarse por canales oficiales

Frente a la viralización de este tipo de contenidos, las autoridades solicitaron a la comunidad no difundir información no verificada y consultar siempre los canales oficiales para evitar confusiones.

Este tipo de fake news suele multiplicarse en contextos de alerta o situaciones climáticas, donde la incertidumbre favorece la rápida propagación de datos incorrectos.

El comunicado falso sobre la suspensión de clases en Caleta Olivia.

Recomendaciones para evitar caer en desinformación

Desde los organismos educativos remarcaron la importancia de:

• Verificar la fuente de la información

• Confirmar si el comunicado proviene de canales oficiales

• Evitar compartir contenidos dudosos

Mientras tanto, reiteraron que cualquier novedad respecto al dictado de clases será informada únicamente a través de medios oficiales.