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Un episodio que pudo haber terminado en un incendio de mayores proporciones se resolvió sin consecuencias graves gracias a la rápida intervención de un vecino y el accionar coordinado de los servicios de emergencia en Caleta Olivia. El hecho ocurrió cerca del mediodía de este lunes sobre la calle Saavedra al 200, donde un automóvil particular comenzó a incendiarse en plena vía pública.

Según pudo saber La Opinión Austral, el foco ígneo se originó en el sector del motor de un Volkswagen Suran, generando una situación de tensión en un horario de alta circulación. En ese momento, la reacción inmediata de un vecino resultó clave: utilizando un extintor triclase, logró contener las llamas en su fase inicial, evitando que el fuego se propagara hacia el resto del vehículo.

Minutos después, arribó al lugar personal de la División Cuartel 5°, que tomó el control de la situación. Los bomberos realizaron tareas de enfriamiento sobre el motor afectado y procedieron a la desconexión de seguridad del rodado, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de reignición.

El trabajo técnico posterior permitió establecer que el incendio tuvo un origen accidental. Según el peritaje, el siniestro fue consecuencia de un desperfecto eléctrico vinculado a cables que no contaban con la debida aislación, una falla que, aunque frecuente, puede derivar en episodios de este tipo si no es detectada a tiempo.

En paralelo, personal de Tránsito Municipal colaboró en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona, evitando complicaciones en uno de los tramos urbanos donde este tipo de incidentes suele generar demoras y preocupación entre los conductores.