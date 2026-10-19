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Un siniestro registrado este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional N° 3 movilizó de urgencia a las fuerzas de seguridad y de salud en la franja fronteriza que une a las provincias de Santa Cruz y Chubut, donde una camioneta y una motocicleta de alta cilindrada protagonizaron una colisión que dejó como saldo a un hombre herido y importantes daños materiales.

El accidente ocurrió en la reconocida y sinuosa bajada de Los Palitos, un tramo crítico de la traza nacional situado al sur de la villa balnearia de Rada Tilly y a pocos kilómetros del paso interprovincial. Por causas que aún son materia de peritaje, una camioneta Jeep Renegade -conducida por una adulta mayor de 80 años- e impactó de manera directa contra una motocicleta Suzuki DR-Z400 en la que se desplazaba un hombre de 70 años, provocando la caída del motociclista sobre la calzada asfáltica.

La alerta temprana sobre el siniestro se activó a través de la red de comunicación de las fuerzas patagónicas. Según pudo saber La Opinión Austral, fueron los efectivos de la Policía de Santa Cruz apostados en el puesto interprovincial Ramón Santos quienes detectaron el accidente y dieron aviso de inmediato a sus pares de la Comisaría de Rada Tilly, dada la proximidad jurisdiccional del lugar del hecho. La articulación veloz entre los puestos limítrofes resultó determinante para garantizar una respuesta asistencial sin demoras sobre la arteria nacional.

Al arribar al sitio, las comisiones policiales constataron la gravedad visual del choque y procedieron a brindarle los primeros auxilios al conductor del rodado menor. El motociclista de 70 años manifestaba intensos dolores en diversas partes del cuerpo y presentaba heridas superficiales y politraumatismos derivados del fuerte golpe contra el pavimento. Ante este cuadro, se solicitó de urgencia una ambulancia del sistema médico, la cual se presentó minutos después en el lugar para estabilizar al herido y trasladarlo hacia el nosocomio más cercano para una evaluación clínica integral.

Durante la realización de las diligencias procesales de rigor y la inspección de los vehículos involucrados, el personal actuante verificó que ambos conductores contaban con la totalidad de la documentación reglamentaria exigida para circular por las rutas del país. Las actuaciones continuaron con la regulación del tránsito en el sector de Los Palitos para evitar nuevos incidentes en la zona.