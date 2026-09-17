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Un colectivo de larga distancia sufrió un desperfecto mecánico durante la noche del miércoles en el Acceso Norte de la Ruta Nacional N° 3, en Caleta Olivia, luego de que se desprendiera una de sus ruedas traseras.
Ante la situación , personal de la División Cuartel 5° de Bomberos , acudió al lugar y desplegó un operativo preventivo para asegurar la zona y evitar riesgos para los pasajeros y otros vehículos que circulaban por el sector. Según pudo conocer La Opinión Austral, el procedimiento se desarrolló entre las 20:40 y las 21:45 hs.
El desprendimiento correspondió a la rueda trasera izquierda de la unidad. Los efectivos procedieron a asegurar el sector sobre la banquina y controlar el perímetro.
De acuerdo con la información oficial, los ocupantes del colectivo se encontraban en buen estado de salud y permanecieron en el lugar a la espera del servicio técnico de la empresa de transporte.
En el operativo también trabajaron de manera articulada efectivos del Puesto Policial Ramón Santos y de la División Comando de Patrullas.
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