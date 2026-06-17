Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana de este miércoles en Caleta Olivia se vio sacudida por un nuevo siniestro vial que, por milagro, no terminó en una tragedia mayor. El hecho ocurrió en el acceso sobre la Ruta Provincial N° 12, una arteria vital que conecta la ciudad con la zona de Cañadón Seco, en un momento donde el flujo vehicular es intenso debido a la actividad laboral y escolar.

Según los datos recabados en el lugar del accidente, un automóvil Renault Logan que funciona como taxi circulaba saliendo del populoso barrio 150 viviendas cuando, al intentar incorporarse a la ruta, impactó de lleno contra un Citroën C3 blanco que se desplazaba con dirección hacia Cañadón Seco. El choque fue de tal magnitud que el vehículo particular terminó a un costado de la banquina con su frente totalmente destruido.

Personal de la Policía de Santa Cruz y agentes de Tránsito Municipal trabajaron rápidamente para ordenar la circulación, que se vio interrumpida de manera parcial en las intersecciones clave antes de ser normalizada.

El Citroën quedó a la vera de la calzada tras el incidente. FOTO: LA VANGUARDIA NOTICIAS

El conductor del taxi, visiblemente afectado por la situación pero físicamente ileso, brindó declaraciones detallando la mecánica del accidente a los colegas de La Vanguardia Noticias. Según sus palabras, la falta de visibilidad o un error de cálculo al observar el tráfico de la ruta fueron los detonantes del choque. Al ser consultado sobre cómo se sucedieron los hechos, explicó: “Yo venía saliendo del 150 (Viviendas) y venía con una pasajera, esperando que pase un auto y pasó otro. Y venía uno más arriba y ese no lo vi“.

A pesar del fuerte golpe, aseguró que no sufrió lesiones de gravedad: “Ella nomás (por su pasajera) se golpeó la cabeza nada más”, refiriéndose a la situación general tras el impacto. No obstante, la suerte de los ocupantes del Citroën fue distinta, ya que debieron ser asistidos de urgencia y dos de ellos debieron ser trasladados al centro asistencial de la localidad. Más allá de eso, este diario pudo saber que se encuentran fuera de peligro.