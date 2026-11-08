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Cuatro vecinos de Caleta Olivia denunciaron robos en distintos puntos de la ciudad. En dos de los casos, los ladrones se llevaron ruedas de auxilio de camionetas; en otro ingresaron a una vivienda y sustrajeron un millón de pesos, una notebook y otros elementos. También hubo un robo en una casa en construcción y en un depósito.

Uno de los hechos fue denunciado en la Comisaría Primera. El damnificado contó que salió de su domicilio en el barrio Mosconi y, al regresar, encontró dañada la lona de su Toyota Hilux gris, que había dejado estacionada sobre la vereda. De la parte inferior de la caja le habían sustraído la rueda de auxilio Bridgestone, rodado 265/65 R17, con su llanta.

Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En otro caso, denunciado en la Comisaría Segunda, un hombre encontró elementos faltantes en una vivienda en construcción ubicada en Los Plátanos al 600, en la esquina con El Paraíso. Del interior se llevaron una puerta de PVC símil madera, una pala de cavar, un rastrillo y un pico. El denunciante señaló que no habían provocado daños para ingresar a la casa.

En el mismo terreno, los autores entraron a un depósito tras dañar la puerta principal y el tendido eléctrico. De allí sustrajeron una escalera de aluminio. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Un tercer robo ocurrió en un departamento de la avenida Presidente Perón al 1300. El dueño dijo que salió cerca de las 6.14 para pasear a su perro y, al regresar alrededor de las 7.44, descubrió que habían entrado por una ventana cuya cerradura estaba forzada. La denuncia fue realizada en las instalaciones de la Comisaría Tercera.

Del departamento se llevaron una mochila negra con una notebook Acer Nitro B15, una cafetera multicápsula, $1 millón en efectivo, dos camperas y dos pantalones de jean. La Policía realizó las diligencias junto con personal de Criminalística y constató que no había cámaras de vigilancia en el lugar. La investigación quedó en manos de la misma sede judicial.

Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El cuarto hecho fue denunciado en la Comisaría Cuarta. El propietario de una Ford Ranger azul informó que la dejó estacionada en el exterior de su domicilio, en el barrio Ceferino Namuncurá, desde las 21.30 hasta las 14 del día siguiente. Al salir, advirtió que habían cortado el cable de sujeción y se habían llevado la rueda de auxilio Bridgestone, medida 255/70 R17.