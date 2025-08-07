Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El episodio ocurrió el pasado martes por la tarde, alrededor de las 16:30, en la localidad chubutense de Dolavon. Fue el propio jefe de la Comisaría de Distrito quien advirtió la presencia de un hombre que se desplazaba a pie, vestido con una campera roja y portando una mochila negra, ofreciendo bolsas de manera informal, casa por casa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la vecina provincia, con la premisa de realizar una identificación preventiva -una práctica habitual en pequeñas comunidades donde se refuerza el conocimiento del entorno-, los efectivos se movilizaron rápidamente. El sujeto fue localizado a escasos metros de la comisaría, en la intersección de las calles Escalante y Raúl B. Díaz, en las inmediaciones del viejo hospital local. Al solicitarle los datos y cotejarlos con el sistema nacional, surgió un dato contundente: el hombre, de 61 años, tenía un pedido de captura vigente emitido por la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Caleta Olivia.

La orden judicial en su contra data del 11 de marzo de 2024, y está vinculada a causas de robo que se investigan. Si bien los detalles específicos de los delitos no trascendieron, fuentes policiales confirmaron que el requerimiento judicial seguía plenamente vigente al momento del procedimiento.

La policía de Chubut, al confirmar la existencia del pedido, se comunicó de inmediato con la Secretaría de Debates de la mencionada Cámara santacruceña. Tras verificar la situación legal del demorado, desde el órgano judicial se dispuso que el sujeto fije domicilio, en lugar de ordenar su detención inmediata.

En términos prácticos, el procedimiento quedó registrado como una notificación formal al imputado y una confirmación de identidad, quedando supeditado a futuras decisiones del tribunal santacruceño. Es decir, si la Cámara así lo dispone, podrá ordenar nuevas medidas, incluyendo eventualmente la detención efectiva del acusado.