Ulises Olima, de 21 años, se convirtió en la primera víctima de un homicidio en este 2026 y su muerte causó una fuerte conmoción en la comunidad de Caleta Olivia. Iba a ser padre de un bebé en los próximos meses, un dato que le agrega un tinte desolador al caso. Su asesinato sigue siendo investigado por el juez subrogante Villalon Lezcano y la Policía de Santa Cruz.

Hasta el momento hay un único detenido: Luis Pintos, un hombre de alrededor de 22 años que, en la jornada del martes 24 de febrero pactó con las autoridades entregarse. Quedó alojado en las instalaciones de la Penitenciaria de la ciudad de Pico Truncado y, en las últimas horas, habría sido sometido la audiencia de control de detención.

El último adiós a Ulises Olima en el cementerio de Caleta Olivia.

Un adiós que duele

Alexis Olima, uno de los hermanos del joven, acudió a las redes sociales para despedir al joven de 21 años. En un posteo que compartió la noche anterior, el hombre escribió: “Y te nos fuiste hermanito del alma… dejaste un gran vacío en nosotros”. La publicación fue acompañada por fotos de ellos juntos, de la despedida del cajón, compartiendo juntos, entre otros.

Cabe destacar que además de haber quedado una mujer embarazada destrozada (pareja de Ulises), también quedaron atrás seis hermanos, una madre y un padre. Cómo había compartido María, cuñada de la víctima: “Uno se pregunta por qué tienen que llegar a esto las cosas, Ulises tenía 21 años y murió en el barrio en el que creció y fue asesinado por la misma gente con la que creció“.

Alexis continuó su despedida: “Familia, amigos, conocidos, algo de no creer, te vamos a llevar en nuestros corazones con esa sonrisa que iluminaba todo el tiempo. Te amo likre, protégenos y guiamos de donde quieras que estés, con tan solo 21 años y con tanto por recorrer, con tu bebito en camino tan entusiasmado por esperar su llegada y te lo arrebataron sin ningún derecho“.

Finalmente, mencionó que “nadie se merece un final así, hoy te despido con mucho amor y te vamos a extrañar por el resto de nuestros días. Q.E.P.D hermano, te amo y te voy amar siempre”.