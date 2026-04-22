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Un procedimiento policial que tenía como objetivo avanzar en tareas investigativas terminó derivando en una situación de alta tensión en el barrio Los Pinos de la ciudad de Caleta Olivia, donde un grupo de jóvenes reaccionó de manera violenta contra los efectivos, obligando a reforzar el despliegue en la zona. El operativo concluyó con un joven aprehendido y el secuestro de cannabis, en un contexto que vuelve a poner en foco la conflictividad en determinados sectores urbanos.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles San Juan y Antonio Soto, donde personal de la División de Investigaciones (DDI) local realizaba tareas de relevamiento en el marco de una causa en curso. Según fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, el procedimiento se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de jóvenes comenzó a arrojar elementos contundentes contra los uniformados, generando un escenario de tensión que obligó a intervenir rápidamente.

Ante la agresión, se solicitó apoyo a otras unidades operativas, que acudieron al lugar para controlar la situación. La presencia reforzada permitió contener el episodio en pocos minutos, evitando que el conflicto escalara y garantizando la seguridad tanto de los efectivos como de los vecinos del sector.

Como resultado del operativo, uno de los involucrados fue aprehendido en el lugar. El joven fue trasladado al hospital local para la realización del examen médico correspondiente, tal como lo establece el protocolo en este tipo de intervenciones, y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, durante el desarrollo del procedimiento, los efectivos detectaron la presencia de una sustancia sospechosa. Tras realizar las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de marihuana, por lo que se procedió a su secuestro junto a otros elementos de interés para la causa.

Según pudo saber este diario, en este punto, se dio intervención a la Justicia Federal, que será la encargada de continuar con la investigación en lo que respecta a la posible infracción a la ley de estupefacientes.

Desde la fuerza destacaron que, pese a la violencia del episodio, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales. “Se logró controlar la situación con la colaboración de otras unidades operativas”, señalaron fuentes consultadas, remarcando la rapidez con la que se actuó ante el imprevisto.