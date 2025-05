Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dato que la Policía no ingresó la casa donde estaban los cuerpos de Nicolás Moyano y Antonella Aybar no pasó desapercibido. Más allá que los agentes podían ingresar al lugar amparandose en el artículo 211 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, ellos no lo hicieron hasta que tuvieron una orden emanada por el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de Gabriel Contreras.

El vocero de la Policía, comisario Elbio Ramírez habló con LU12 AM680 y se refirió al caso con cautela además de expresarse sobre la controversia del ingreso a la casa.

“Hasta el momento no tenemos certeza de lo que se ha afirmado, tenemos dos personas sin vida, una joven pareja. Además de la señora internada desde las 6 de la mañana, madre del chico que encontramos en el domicilio y suegra de la joven” comenzó diciendo Ramírez.

El vocero expresó como fue el trabajo de los agentes tras dar cuenta de la vecina tendida en la vereda tras ser apuñalada. “Los efectivos pidieron la ambulancia para el traslado de la mujer, ella aportó que fue herida por su hijo, que ella se interpuso en la discusión. En el lugar se secuestró un cuchillo y se comenzó a realizar rastrillajes”.

Sobre el punto antes mencionado, Ramírez explicó que “no podíamos ingresar al domicilio porque no teníamos orden judicial, que finalmente llegó cerca del mediodía. En horas de la tarde se terminó con el trabajo en el lugar. Los restos fueron trasladados a la ciudad de Puerto Deseado para que realicen la autopsia y arrojar más luz al caso”.

“La Comisaría de la Mujer es quien está llevando algunas averiguaciones sobre la posibilidad de algunos antecedentes, para poder reconstruir este hecho. Es algo muy sensible” concluyó el comisario