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“Tobías” tiene aproximadamente dos años y necesita una familia que pueda brindarle atención veterinaria, cuidados y una nueva oportunidad. Su actual cuidadora contó que el animal fue abandonado el año pasado y que desde entonces intentó hacerse cargo de él, aunque las dificultades económicas le impidieron continuar con los tratamientos que necesita.

“Al principio tenía que comprarle las cosas que necesitaba, lo que le gustaba para jugar, pero después empezó a tener moquillo y lo atropellaron por un descuido que tuve”, relató la joven a La Opinión Austral y contó que llegó un momento en su vida que “a penas le podía comprar la comida“.

A partir de ese momento, intentó llevarlo a una veterinaria, pero los costos de las consultas, los medicamentos y los tratamientos resultaron demasiado elevados. También buscó trabajo para poder afrontar los gastos, aunque explicó que actualmente vive sola y no logró conseguir una fuente de ingresos estable.

El perrito fue abandonado y hace 1 año fue rescatado por la persona que lo tiene actualmente.

La mujer contó que su hermano consiguió un turno en una veterinaria, pero finalmente no logró que atendieran al animal. Desde entonces, buscó distintas alternativas para reunir dinero, aunque lo poco que conseguía debía destinarlo principalmente a la alimentación.

El perro cumplió dos años en febrero y, según describió su cuidadora, todavía es joven y necesita una atención veterinaria sostenida para recuperarse y mejorar su calidad de vida. Ante la imposibilidad de afrontar los gastos, la mujer tomó la decisión de buscarle una familia que pueda hacerse cargo de sus necesidades.

“Llegué a la difícil decisión de darlo en adopción a una persona o a una familia que lo quiera adoptar y pueda costear todo lo que necesita”, expresó en diálogo con este medio. En caso de estar interesado de adoptar a “Tobías” y darle una nueva oportunidad, te podes comunicar al número de celular 2975352344.