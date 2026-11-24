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Una trabajadora de Niñez denunció que fue amenazada durante un operativo en una vivienda del barrio ARA San Juan de Caleta Olivia y solicitó medidas de protección a la Justicia. La intervención se realizó para cumplir una medida excepcional dispuesta por la Secretaría de Infancias y Adolescencias respecto de cuatro hermanos, conoció La Opinión Austral.

Según la denuncia, realizada el lunes pasado, el procedimiento se realizó el 11 del corriente mes. La mujer tenía como objetivo retirar a los hermanitos de 14, 12, 11 y 9 años del cuidado de su padre e ingresarlos a un dispositivo de resguardo. La medida se habría dispuesto ante presuntas situaciones de negligencia e inasistencias escolares y médicas.

La trabajadora les comentó a los uniformados que cuando le informó la medida al padre de los nenes, el hombre comenzó a proferir amenazas. También afirmó que los menores estaban buscando una presunta arma dentro de la vivienda. Los efectivos lograron calmar la situación, pero la denunciante se retiró del domicilio atemorizada.

Más tarde, volvió al lugar junto con una psicóloga y una técnica en mediación para intentar concretar el procedimiento. Sin embargo, no pudieron trasladar a los chicos debido a la negativa de su padre. De acuerdo con la presentación, el hombre solo aceptó seguir un plan de trabajo con la condición de que sus hijos permanecieran en la casa.

Finalmente, la mujer pidió medidas de protección contra el hombre debido a que teme cruzárselo cuando transita por la vía pública. La denuncia quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia.