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Un trágico hecho se registró durante la mañana de este lunes 25 de mayo, alrededor de las 07:14, en la localidad de Caleta Olivia. Una vivienda ubicada sobre la calle Gabino Rabanal, en el barrio 26 de Junio, se incendió por un sahumerio apoyado cerca de un sillón y provocó la muerte de una vecina de 85 años.

El operativo comenzó tras múltiples llamados a los números de emergencia 911 y 100 de Bomberos. Al llegar al lugar, personal de la División Cuartel Cinco, a bordo del móvil Prio. 819 autobomba, constató que las aberturas principales de la casa se encontraban abiertas, ya que vecinos y familiares, al advertir la presencia de humo, forzaron el ingreso para asistir a la propietaria.

La mujer fue retirada inconsciente del interior del inmueble y trasladada hasta un patio lindante para resguardar su integridad física, en simultáneo con el despliegue del operativo de seguridad. De inmediato, los bomberos montaron una línea de ataque para sofocar el foco ígneo, que se encontraba concentrado en uno de los dormitorios.

En la vía pública, el personal bomberil realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la víctima, aunque no presentaba signos vitales. Minutos después arribó una ambulancia del hospital local y se confirmó el fallecimiento.

Una vez extinguido el incendio, trabajaron peritos de la División Investigación Pericial Zona Norte, bajo la supervisión de autoridades del Departamento Zona II de Bomberos y de la División Gabinete Criminalístico.

Tras las pericias efectuadas en el lugar, los especialistas determinaron que el siniestro se originó de manera accidental en una de las habitaciones, luego de que un sahumerio encendido entrara en contacto directo con un sillón.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad, mediante la Secretaría Penal de turno, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia médico-forense, completada durante la tarde. En tanto, la vivienda permaneció bajo custodia policial preventiva, mientras la División de Investigaciones (DDI) continúa con las actuaciones de rigor.