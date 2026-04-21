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Una noche que comenzó como cualquier otra terminó en tragedia sobre la Ruta Nacional 38, en La Rioja, donde un violento siniestro vial dejó como saldo la muerte de un joven de 26 años y varios heridos, entre ellos una mujer que permanece en estado crítico. El caso, que conmociona a la comunidad riojana, también tiene un fuerte vínculo con el sur del país, ya que el conductor de la camioneta involucrada es oriundo de Santa Cruz y fue imputado por homicidio culposo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte del país, se pudo establecer que el hecho ocurrió cerca de las 20:40 horas del lunes en inmediaciones del paraje El Ombú, cuando una camioneta Toyota Hilux embistió a dos motocicletas, una de las cuales se encontraba remolcando a la otra. La mecánica del impacto aún es materia de investigación, pero la violencia del choque fue suficiente para provocar la muerte en el acto de Maximiliano Guzmán, un joven de 26 años oriundo de la capital riojana, quien sufrió un politraumatismo grave, con fracturas expuestas, según certificó el médico forense.

Tras el siniestro, cuatro personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Vera Barros, donde el director del centro de salud, Gabriel Goitea, brindó detalles sobre la evolución de los pacientes. La situación más delicada corresponde a Clara López, de 35 años, quien viajaba en una de las motocicletas y permanece internada en terapia intensiva. “La situación es muy compleja para la paciente”, señaló Goitea, al confirmar que presenta traumatismo de cráneo severo y múltiples fracturas. Su estado es crítico y su evolución será clave en las próximas horas.

Las tareas del área de Criminalística en el lugar del siniestro fatal. FOTO: NUEVA RIOJA

En tanto, Santiago Alexis Guzmán, hermano del joven fallecido y acompañante de López en la motocicleta, se encuentra fuera de peligro. Permanece internado en sala común con diversos traumatismos y una fractura de peroné, en proceso de recuperación.

Por su parte, el conductor de la camioneta, Mario Ángel Vega, de 68 años, y su acompañante, Aidee Gladys Casas, ambos oriundos de Caleta Olivia, Santa Cruz, también fueron asistidos en el hospital. Ingresaron con cuadros de hipertensión y descompensaciones vinculadas a su condición de diabéticos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Desde el ámbito judicial, se dispuso la imputación de Vega por el delito de homicidio culposo, conforme al artículo 84 del Código Penal Argentino. A pesar de la gravedad del hecho, el hombre continuará en libertad, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. En paralelo, se ordenaron las pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados, que serán restituidos a sus propietarios una vez concluidos los estudios correspondientes.

El cuerpo del joven fallecido fue entregado a su madre por disposición judicial, luego de las diligencias de rigor. Si bien no se realizó autopsia, se extrajeron muestras para análisis complementarios que podrían aportar datos relevantes para la causa.