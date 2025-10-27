Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta mañana hallaron sin vida a una mamá y su bebé en el interior de una vivienda de la calle Francia del barrio René Favarolo, en las inmediaciones del Rotary XXIII. Afuera de la propiedad trabajan efectivos de la Comisaría Quinta bajo la atenta mirada del director de la Dirección General Regional Norte, el comisario mayor José Britos.

La fatal escena se dio a conocer mediante la familia de la mujer y el nene, quienes fueron al domicilio tras falta de respuestas a mensajes y llamados. Al entrar a la propiedad, descubrieron los cuerpos de ambos, ya sin signos vitales. Los allegados se mostraron desolados en el exterior de la propiedad.

Desde la Regional le confirmaron a La Opinión Austral que en el lugar se encuentra trabajando personal de Criminalística en conjunto con un médico forense. “Efectivamente es una mujer y su bebé que los encontraron sin vida y las causales son parte de la investigación forense”, indicaron.