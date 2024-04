La Liga de Fútbol Norte no arranca y esto a los jugadores no les gusta nada. En pleno trabajo de la Comisión Normalizadora para que pueda haber una asamblea y una nueva Comisión para el fútbol federado de Caleta Olivia, al menos 20 jugadores se irían a la Liga de los Barrios, que aún todavía no arranca.

Los requerimientos que presentó Personería Jurídica para que haya asamblea son varios, y en ello se encuentra trabajando la Comisión Normalizadora, entre ellos, el balance de la temporada 2022/23. El Consejo Federal tendrá que aprobar esta comisión, para ello ya se presentó una nota.

Mientras la Liga de los Barrios lanzó un comunicado hace unos días que dice lo siguiente sobre el arranque de la máxima categoría: “La Comisión Directiva pone en conocimiento a todos los jugadores, clubes y comunidad que aún no hay fecha de inicio en la categoría principal. Por no poder consensuar democráticamente con la totalidad de los delegados el inicio del mismo, así mismo se llevará a cabo una reunión con el fin de finiquitar esta situación. Trabajaremos para solucionarlo”.

Los jugadores de varios clubes están llamando a clubes de la Liga de Barrios para poder jugar en esta competencia. Estrella del Sur es el más perjudicado, su presidente dijo “todos los días tenemos llamados de jugadores que se quieren ir a la Liga de Barrios“.

En Río Gallegos pasa algo muy parecido, la Liga de los Barrios es más fuerte que el fútbol federado por varias razones; la cantidad de partidos durante el año, comodidad entre otras. El fútbol barrial en la ciudad capital cuenta con más de 80 equipos en la Primera división, mientras el federado tan solo con 9.

La Liga de Fútbol Norte deberá cuanto antes normalizar la situación para que sus equipos no se desmantelen. Los federados contaban con un gran nivel, con una totalidad de 11 equipos participantes y jornadas de mucho fútbol. La rivalidad sana entre ambos torneo ha comenzado.