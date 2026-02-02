Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se confirmó la identidad de la vecina de Caleta Olivia que perdió la vida trágicamente el domingo, tras sufrir un grave siniestro vial sobre la ruta nacional N° 3, en cercanías de Trelew. Patricia Rosario Andrade, de 56 años de edad y propietaria de un lubricentro del barrio Perito Moreno, falleció cuando la camioneta Toyota Hilux que conducía se salió de la cinta asfáltica y volcó. La acompañaba su hijo de 24 años, quien sufrió lesiones de consideración y fue hospitalizado.

Según los datos recabados en el lugar, la mujer conducía una camioneta marca Toyota Hilux cuando, por causas que aún están sujetas a investigación, el vehículo se salió de la cinta asfáltica. Tras perder la estabilidad, el rodado volcó, resultando seriamente dañada tras el violento vuelco.

La víctima no viajaba sola; la acompañaba su hijo, un joven de 24 años, a quien transportaba con el objetivo de trasladarlo hasta la ciudad de Córdoba para que este pudiera continuar con sus estudios universitarios. Lamentablemente, la conductora habría fallecido en el acto a consecuencia del impacto.

En cuanto al acompañante, el joven sufrió lesiones de diversa consideración a raíz del vuelco. Tras el accidente, fue asistido y trasladado de urgencia a un centro médico en la ciudad de Trelew. Afortunadamente, y según los informes preliminares, su estado de salud no revestiría riesgo vital en este momento, aunque permanece internado bajo observación.

El hecho ha provocado una gran conmoción en la ciudad natal de la víctima, sucediéndose numerosas expresiones de condolencias hacia sus familiares y allegados por parte de diversos sectores de la comunidad.

Hasta el mediodía de este lunes, el cuerpo de la mujer fallecida aún no había sido trasladado a Caleta Olivia, ni se había establecido de manera oficial el horario ni la sala velatoria donde se le brindaría el último adiós a la apreciada vecina.