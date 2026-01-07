Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo caso de violencia entre adolescentes tuvo lugar en la localidad de Caleta Olivia. El martes a horas de la noche, personal de la Comisaría Tercera aprehendió a tres menores de edad tras ser acusadas de agredir físicamente a otra adolescente de 16 años y sustraerle su cartera, que contenía un teléfono celular.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Independencia y Bernardino del Hoyo. El Juzgado Penal Juvenil local dispuso que las causantes establezcan domicilio a disposición de la sede judicial y ordenó medidas de prohibición de acceso, acercamiento y comunicación hacia las partes damnificadas.

Eran las 20:10 horas cuando los uniformados tomaron conocimiento del grave incidente a través de un llamado radial del SAE-911. El mismo solicitaba presencia policial en el sector exterior de la heladería “Cremar”, debido a que tres chicas menores de edad estaban agrediendo físicamente a otra joven.

Al arribar al lugar, el personal policial entrevistó a la damnificada (16), quien se encontraba acompañada por su progenitora (37). La menor agredida manifestó que las tres mujeres la atacaron físicamente y, en el contexto de la agresión, le sustrajeron su cartera, la cual contenía un teléfono celular. También proporcionó a los oficiales las características de vestimenta de las agresoras.

Inmediatamente, se procedió a realizar un rastrillaje exhaustivo por las inmediaciones del lugar del hecho. El operativo dio resultados positivos al localizar a las presuntas causantes en la intersección de avenida Mitre y calle 13 de Diciembre.

Asimismo, la damnificada se hizo presente en el lugar por sus propios medios y logró reconocer a las tres jóvenes. En consecuencia, se procedió a la aprehensión de las menores, quienes resultaron tener 14, 15 y 16 años. Todas tienen domicilio en viviendas del barrio 26 de Junio.

Este medio conoció que las tres adolescentes aprehendidas fueron trasladadas a las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para ser examinadas por un facultativo médico, siempre en compañía de sus respectivas progenitoras.

Tomó conocimiento del caso la sede judicial de turno por intermedio de la doctora Claudia Ojeda, quien con anuencia de su señoría dispuso que las causantes establezcan domicilio a disposición de la Justicia interviniente y que, posteriormente, sean entregadas mediante acta de estilo a sus progenitoras.

Finalmente, el magistrado ordenó medidas de prohibición de acceso, acercamiento, comunicación y contacto de las causantes hacia las partes damnificadas, diligencias que fueron cumplimentadas por el personal policial.