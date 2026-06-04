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Una importante intervención policial se desarrolló este martes en Caleta Olivia, donde efectivos de la División de Investigaciones (DDI) llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad en el marco de una causa judicial por presuntas amenazas.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 2, que dirige la investigación destinada a esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades de las personas involucradas. Las medidas judiciales fueron ejecutadas de manera coordinada por personal especializado de la fuerza provincial, que desplegó recursos en varios puntos de la localidad con el objetivo de reunir pruebas relevantes para el expediente.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que los allanamientos arrojaron resultados positivos para la investigación. Durante las requisas realizadas en los domicilios intervenidos, los investigadores lograron secuestrar diversos elementos considerados de interés para la causa.

Un agente afuera de uno de los domicilios. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

Entre los objetos incautados figuran teléfonos celulares, prendas de vestir, una motocicleta, un sistema de videograbación digital (DVR), cartuchos de escopeta calibre 16 y otros elementos que ahora quedarán bajo custodia judicial para ser sometidos a las correspondientes pericias técnicas.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que el análisis de estos elementos podría aportar información relevante para reconstruir los hechos investigados y establecer eventuales conexiones entre los involucrados y las amenazas que dieron origen a la causa.

La actuación de la DDI se enmarca en una serie de diligencias impulsadas por la Justicia para avanzar en el esclarecimiento del caso. En este contexto, los investigadores trabajaron durante las últimas semanas en la recopilación de información, tareas de inteligencia y producción de pruebas que finalmente derivaron en las órdenes de allanamiento ejecutadas durante la jornada.

Uno de los aspectos destacados del operativo fue la simultaneidad de los procedimientos, una estrategia utilizada habitualmente en investigaciones criminales para evitar la destrucción de pruebas o posibles maniobras destinadas a obstaculizar el accionar judicial.

Un agente empuñando su arma en uno de los ingresos a una casa. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

Las medidas alcanzaron a tres viviendas ubicadas en diferentes sectores de Caleta Olivia, una de las ciudades más importantes del norte santacruceño, donde los episodios vinculados a amenazas y conflictos interpersonales suelen requerir una rápida intervención de la Justicia y de las fuerzas de seguridad para prevenir situaciones de mayor gravedad.

Como resultado de los procedimientos, y por disposición de la autoridad judicial interviniente, dos personas quedaron formalmente vinculadas a la investigación y debieron fijar domicilio, permaneciendo sujetas al avance de la causa mientras continúan las actuaciones judiciales.