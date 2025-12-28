Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre la madrugada del miércoles 24 de diciembre y la madrugada del domingo 28, tres comercios de la localidad de Caleta Olivia fueron blanco de violentos tiroteos. En tan solo cuatro días, desconocidos balearon los locales y dejaron impactos de armas de fuego en las paredes, rejas y ventanas, causando una profunda conmoción entre los vecinos y vecinas de la comunidad. La Policía está en plena investigación. Semanas atrás había ocurrido hechos similares en al menos dos propiedades.

A horas de la tarde noche del sábado pasado se registró un tiroteo contra la “gomería El Rey de la Goma” y “Neumáticos Osmar“ del barrio Gobernador Gregores. De acuerdo con lo que pudo reconstruir La Opinión Austral, dos personas que se desplazaban en moto habrían efectuado alrededor de seis disparos. Los proyectiles impactaron en la pared del comercio y uno de ellos alcanzó un vidrio.

La gomería que fue blanco de disparos el día sábado. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Como si eso fuera poco, horas después, durante la madrugada del domingo, hubo un tercer ataque a “Carnes Roma”, un negocio que se encuentra ubicado sobre la avenida Mitre. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando desconocidos efectuaron al menos 12 disparos contra el frente del comercio. Varios de los proyectiles impactaron en la fachada y algunos ingresaron al interior del local. Durante la mañana, personal policial y peritos se encontraban trabajando en el lugar.

El propietario del negocio que fue recientemente blanco de disparos, un hombre conocido con el apodo “Flaco“, comentó a Ecos del Sur: “Estamos acostumbrando en esta sociedad a vivir de esta forma. Así que lamentable no estoy preocupado; fue aproximadamente a las 04:00 y los impactos no originaron rupturas mayores ni nada; la Policía está por ver el contenido de las cámaras”.

Cabe destacar que el primer caso se dio a conocer recientemente y ocurrió a horas de la madrugada del miércoles 24 de diciembre pasado. Desde la panadería “Chocolope“ de la ciudad, que se encuentra ubicada entre las calles José Hernández y Lucio Mansilla, denunciaron haber sufrido una situación inesperada y que dejó con mucho temor a los damnificados. “El día 24 a la madrugada sufrimos un tiroteo en la sucursal. Queremos dar aviso de lo ocurrido para que los vecinos estén alerta y otros comerciantes igual, dado que se está viendo mucho esta metodología“.

Panadería “Chocolope” de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Finalmente, es necesario recordar que estas situaciones comenzaron a ocurrir en viviendas familiares de la ciudad caletense. Según publicó La Opinión Austral, durante la madrugada del 21, una propiedad de la calle Don Bosco y otra de la calle Virgen del Valle fueron objeto de balaceras en el marco de pocos minutos, entre las 04:17 y las 04:20 horas, respectivamente. En esos casos intervino el personal de las Comisarías Segunda y Primera. En esos casos se trató de seis y 13 disparos que impactaron en la fachada de las casas.