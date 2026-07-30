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Una rápida intervención vecinal y policial frustró la noche del miércoles un intento de robo de materiales de gran valor en el predio de la Asociación de Jubilados y Jerárquicos de Petróleo, ubicado en calle Beguín, al lado del gimnasio Mosconi, en Caleta Olivia.

Los hechos ocurrieron cuando cinco personas aprovecharon la oscuridad y las bajas temperaturas para ingresar al predio a cielo abierto, donde se encontraban apilados más de diez caños de gran porte. Cargaron el material en un camión y estaban por retirarse cuando fueron descubiertos por un integrante de la comisión que reside en las inmediaciones.

El vecino bloqueó el paso del camión con su camioneta y alertó de inmediato al 911. Efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron rápidamente al lugar y detuvieron a tres hombres mayores de edad, todos residentes en la ciudad. Las otras dos personas que participaban del hecho lograron darse a la fuga.

En declaraciones a la prensa, el Comisario explicó: “Un vecino alertó a la guardia, que concurrió de inmediato y encontró el camión con los caños. Tres personas fueron demoradas y pasaron por examen médico. Quedaron alojadas en la dependencia a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1”, informó el comisario Páez a Canal 2.

Según información extraoficial, uno de los detenidos habría sido contratado para realizar una tarea eventual y desconocía el verdadero propósito del traslado. Además, el dueño del camión tampoco habría estado al tanto de la maniobra que se estaba realizando.

El camión y los caños secuestrados quedaron depositados en la Comisaría Cuarta como prueba. Se investiga además la procedencia del vehículo utilizado por los ladrones. La dirigencia de la institución agradeció la rápida actuación del vecino y de las fuerzas de seguridad.