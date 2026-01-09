Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía detuvo a un joven de 21 años tras un incidente ocurrido cerca del puerto que incluyó daños intencionales a un Ford Fiesta y una posterior persecución. El damnificado relató que él y un acompañante fueron agredidos con una piedra y colisionados por tres motociclistas que abandonaron uno de sus vehículos en el lugar.

La Opinión Austral conoció que la Comisaría Tercera de Caleta Olivia intervino a horas de la noche del jueves, alrededor de las 20:50 horas, en la zona de la Costanera, en inmediaciones del puerto, tras recibir un alerta radial del sistema SAE 911 por una colisión vehicular seguida de agresiones entre las partes involucradas.

Al llegar al lugar, los efectivos de servicio observaron un Fiesta de color azul y, apoyada sobre uno de sus laterales lindantes, una motocicleta marca Honda 125 cc, de color gris y sin chapa patente visible. Tras entrevistar al damnificado de 24 años, este expresó que se encontraba en compañía de su amigo cuando fueron agredidos sorpresivamente por tres hombres.

Según el relato, los agresores utilizaron una piedra para dañar los vidrios del auto. La agresión no terminó allí, ya que uno de los atacantes colisionó intencionalmente la puerta izquierda del Fiesta antes de darse a la fuga. El incidente escaló al punto de generarse una pelea previa a la huida, momento en el cual uno de los agresores abandonó la motocicleta Honda 125 cc en el lugar.

Inmediatamente después de recabar los datos del damnificado, se procedió a realizar un rastrillaje por las inmediaciones. Aproximadamente a las 21:15 horas, los oficiales divisaron sobre avenida Eva Perón caminando a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las aportadas previamente. Este individuo se identificó como el propietario de la motocicleta abandonada.

El sujeto, de 21 años, fue aprehendido en el acto, labrándose la correspondiente acta de detención. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para ser examinado por el médico policial de turno, y luego fue conducido a la dependencia policial interviniente para continuar con las diligencias procesales correspondientes a la causa que tramita el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.