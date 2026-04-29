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Una serie de robos que venían golpeando a comerciantes de Caleta Olivia y una peligrosa persecución policial encendieron las alarmas en la ciudad. Este martes, la respuesta llegó con tres allanamientos simultáneos en el barrio Los Pinos, en el marco de una causa que busca desarticular a los presuntos responsables.

La investigación tuvo su origen en múltiples denuncias radicadas por comerciantes locales, quienes en las últimas semanas reportaron distintos hechos delictivos en sus locales. El patrón común y la reiteración de episodios llevaron a que la División de Investigaciones iniciara tareas de inteligencia para identificar a los autores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo establecer que el caso tomó mayor dimensión el pasado viernes 24 de abril, cuando un vehículo de color bordó protagonizó una arriesgada fuga al advertir la presencia policial.

Dos agentes de la División de Investigaciones durante uno de los procedimientos. FOTO: EL CALETENSE

Según fuentes del procedimiento, el rodado circuló en contramano por distintas arterias de la ciudad, generando una situación de alto riesgo tanto para peatones como para los propios efectivos que participaban del operativo.

Ese episodio no solo reforzó las sospechas sobre la posible vinculación de los ocupantes con los robos denunciados, sino que también aportó elementos clave para avanzar en la investigación. A partir de ese momento, el trabajo se intensificó con el análisis de datos, testimonios y registros, lo que permitió identificar a los presuntos involucrados.

Con la intervención del Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, se libraron las órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas de manera simultánea el martes 28 de abril en distintos domicilios del barrio Los Pinos.

Durante los procedimientos, el personal policial logró secuestrar diversos elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán sometidos a peritajes. Si bien no se brindaron detalles específicos sobre los objetos incautados, se indicó que estarían directamente vinculados a los hechos investigados y podrían resultar determinantes para avanzar en la imputación de los sospechosos.